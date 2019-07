Protezione civile: "Da stanotte 18-24 ore di piogge intense, con locali grandinate e vento forte"

Ore 21,37 - Il Centro funzionale d'Abruzzo della Protezione civile comunica che "è stato emesso dal Dipartimento della protezione civile nazionale l'avviso di condizioni meteorologiche avverse" secondo cui "dalla notte di oggi, martedì 9 luglio 2019, e per le successive 18-24 ore, si prevedono precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Lazio, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania e Puglia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento".

Raffiche di vento forte sulla costa abruzzese hanno preannunciato stasera il maltempo previsto per le prossime ore dai meteorologi.

In questo video, registrato a Vasto, le folate di vento in via Adriatica, dove il personale dei locali della balconata orientale è stato costretto a chiudere precipitosamente gli ombrelloni e a sparecchiare i tavoli all'aperto, e le nubi in avanzamento sul quartiere attorno al grattacielo Paradiso.