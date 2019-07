Al Tour de France l’abruzzese Giulio Ciccone conserva la maglia gialla

Giulio Ciccone è ancora maglia gialla al Tour de France. Il 24enne ciclista abruzzese, dopo la straordinaria impresa di ieri, in cui ha vestito la maglia di leader della classifica generale - alla sua partecipazione al Tour - oggi ha potuto controllare agevolmente in una tappa, la Belfort - Chalon-sur-Saône, lunga ben 230 chilometri ma senza particolari difficoltà. Arrivo in volata, per la gioia dei velocisti, con Groenewegen che si è imposto al fotofinish.

Ciccone ha potuto vivere l'emozione di scendere in strada e correre indossando la maglia gialla e sapendo che, anche domani, tornerà in gara con le insegne di primo della classifica.