"Non si può non cogliere il grido d’allarme lanciato dalle segreterie provinciali della Femca Cisl, Filctem Cgil e Uilta Uil sui ritardi rispetto ai tempi previsti per riconversione dello stabilimento Golden Lady di Gissi ad opera della New Trade srl". Lo sostiene Antonio Menna, capogruppo nel Consiglio regionale dell’Udc in Abruzzo, segnalando i numerosi rinvii che stanno caratterizzando il percorso industriale che avrebbe dovuto invece assicurare l’azienda che lo scorso 29 maggio ha sottoscritto il verbale di impegno presso il ministero dello Sviluppo Economico.

"Impegni e modalità ben calendarizzati che non sono state affatto rispettati e che costringono il fronte sindacale a denunciare quanto non sta accadendo nello stabilimento nella zona industriale del Sinello per farne prendere coscienza allo stesso Ministero e alle istituzioni regionali e provinciali". Menna raccoglie la sollecitazione delle sigle sindacali di categoria ribadebdo la necessità che tutti i soggetti interessati a garantire un futuro vero per i lavoratori della Golden Lady di Gissi si ritrovino subito attorno a un tavolo impegnando "la New Trade srl a mantenere gli impegni sottoscritti a maggio presso il ministero dello Sviluppo Economico» e a verificare «i passi avanti compiuti dalla società subentrante".



Il capogruppo regionale dell’Udc annuncia che presenterà al presidente dell’assemblea regionale un’interrogazione urgente per "conoscere l’impegno dell’assessore Gatti in merito all’azione di vigilanza e controllo dell’accordo sottoscritto alla fine di maggio per ridare speranza e tranquillità a centinaia di lavoratori della Golden Lady dello stabilimento di Gissi".