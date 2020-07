Il Presidente Enrico Di Giuseppantonio ha chiesto al Ministero dello Sviluppo Economico un incontro nell’ambito del progetto per la riconversione dello stabilimento Golden Lady di Gissi. "Ho raccolto immediatamente l’appello che mi è giunto dalle Organizzazioni sindacali e sono il primo a voler capire se e dove si sono verificati rallentamenti nella procedura che sta riguardando l’avvio delle attività da parte della società New Trade – dice il Presidente Di Giuseppantonio.

Per quanto riguarda la Provincia devo sottolineare che gli impegni assunti presso il tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico il 29 maggio scorso vengono rispettati. Personalmente, inoltre, sto seguendo anche l’attuazione del Documento sullo Sviluppo dell’area Valsinello e dei Comuni abruzzesi rientranti nel Patto territoriale Trigno – Sinello.

L’obiettivo in questa fase è dare concretezza all’impegno della New Trade nella ricollocazione di 115 lavoratori già dipendenti della Golden Lady e chiederemo spiegazioni sul perché ciò non ancora avviene. In prospettiva – conclude il Presidente Di Giuseppantonio – è sull’intera Val Sinello che bisognerà concentrare, ognuno per la propria competenza, un’azione straordinaria in termini di nuova industrializzazione capace di creare posti di lavoro in una zona che non offre prospettive occupazionali di tipo diverso".