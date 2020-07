Una delegazione composta dai Presidenti delle Province di Chieti e Isernia, Enrico Di Giuseppantonio e Luigi Mazzuto, della quale fanno parte Parlamentari, rappresentante dei Sindaci, Associazione degli Industriali della Provincia di Chieti, Camera di Commercio di Chieti, Comunità Montana Montagna Sangro Vastese e Polo di Innovazione Automotive saranno domani, 3 ottobre alle ore 11.30 a Roma, nella sede dell’Anas, dove incontreranno il co-Direttore tecnico generale, ing. Gavino Corazza e il capo Compartimento dell’Abruzzo ing. Lelio Russo. Scopo dell’incontro è sollecitare il completamento della Fondo Valle Sangro.



"Credo che il tempo dell’attesa sia stato fin troppo lungo, è il momento che sul completamento di quest’opera strategica ci sia un impegno preciso da parte dell’Anas in termini temporali e finanziari – dice il Presidente Di Giuseppantonio. Vorrei ricordare che il completamento della Fondo Valle Sangro è stato di recente inserito fra gli obiettivi del “Documento per un’alleanza dell’Automotive Abruzzo”: la carenza infrastrutturale del nostro territorio, infatti, si traduce per le imprese anche in un ulteriore costo legato ai trasporti e alla logistica oltre che nel disagio per migliaia di automobilisti e residenti. Per quanto riguarda le imprese, in particolare, si pone un problema di appetibilità del territorio con il rischio che possano adottare scelte diverse in termini di localizzazione. Ecco perché – conclude il Presidente Di Giuseppantonio – chiediamo certezza su tempi e investimenti".