Giovedì 13 dicembre alle ore 21 presso il Teatro Massimo di Pescara, organizzato dalla Muzak Eventi di Vasto, arriva Teresa Mannino con l’esilarante spettacolo Terrybilmente divagante, unica data in Abruzzo. Viste le numerose richieste, sarà organizzato un autobus con partenza garantita.



In questi giorni è stata avviata la prevendita dei biglietti presso i punti vendita abituali. Per l’occasione sarà organizzato un servizio Autobus con partenza da Vasto e Lanciano. Per informazioni 346.7513610 – www.muzakeventi.it