“Allenarsi alle nuove sfide. Giovani, aziende e istituzioni: insieme per lo sviluppo del territorio ortonese”, questo il titolo del primo meeting promosso dal Comune di Ortona in collaborazione con Adecco Training, Nexus, Salesiano Don Bosco e Oltre che si terrà ad Ortona martedì 4 dicembre. L’incontro sarà l’occasione per favorire un confronto aperto tra tutti gli interlocutori coinvolti e riflettere sulle strategie per affrontare importanti e imminenti sfide poste dall’attuale contesto competitivo.



Il meeting si aprirà con i saluti del Dott. Vincenzo D’Ottavio, Sindaco della città di Ortona, cui seguirà la presentazione dell’Assessore al Turismo del Comune di Ortona, Giannicola Di Carlo. L’intervento dell’Assessore si concentrerà sullo stato di sviluppo occupazionale nel 2012 e le prospettive per il nuovo anno, con un particolare focus alle sfide da cogliere nel 2013 per sostenere la ripresa economica e l’occupazione nel territorio di Ortona. Ci sarà poi la testimonianza di Massimo Oddo, Campione del Mondo con la Nazionale Italiana di Calcio 2006, sull’importanza di imparare a gestire competenze e risorse individuali per far emergere il talento.



La seconda parte dell’incontro sarà dedicata all’approfondimento di due temi di grande attualità: il contratto di apprendistato e la creazione di reti d'impresa. Il primo workshop dal titolo “Opportunità per la creazione di lavoro” prenderà avvio alle 12.00 e si avvarrà dei contributi di Roberto Polidoro, Project Manager Invitalia, che interverrà in merito alle opportunità della creazione d’impresa; Alferdo Tiberio, Consulente del Lavoro, che approfondirà i vantaggi dello strumento dell’apprendistato per sostenere l’occupabilità; Anna Radica, Project manager Nexus, che entrerà nel dettaglio delle procedure e modalità per l’attivazione di tale contratto.



La giornata di lavori si concluderà con il workshop “Le reti di impresa come strumento di innovazione” dedicato alle forme di collaborazione strategica tra aziende per acquisire maggiore forza competitiva sul mercato. Interverranno Av. Vincenzo Bassi, Avv. Carla di Lello e Luca Labricciosa, Coordinatore Sprint Abruzzo.