Dal 7 dicembre il Maestro Fabio De Poli ha riempito il primo piano di Palazzo Farnese, il prestigioso palazzo ortonese fatto costruire da Margherita D’Austria nel cinquecento, delle sue opere d’arte contemporanea.

Qui vi rimarranno fino al 10 febbraio dell’anno nuovo. La mostra è aperta dal martedì alla domenica nelle fascia oraria che va dalle 16 alle 19,30.

L’ingresso è libero e vale proprio la pena di entrare a dare un’occhiata per lasciarsi prendere da quest’arte che colpisce sin dal primo impatto mettendoti nella condizione di non fare altro che inoltrarti di stanza in stanza alla scoperta di nuovi quadri. A Vasto De Poli ha esposto la scorsa estate a Palazzo Mattioli.

Come si può osservare nelle immagini, infatti, è proprio la struttura della mostra a renderla estremamente affascinante. Vedere per credere.