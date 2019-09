Di Rito (Udc) replica a Menna:

"L’unico fallimento con cui la Giunta provinciale deve misurarsi ogni giorno è quello ereditato oltre tre anni fa da una Giunta e da un’Amministrazione che vedeva la partecipazione attiva anche di Italia dei Valori: è a al suo partito che la capogruppo Eliana Menna dovrebbe chiedere il conto dei danni che hanno fatto sprofondare la Provincia nel pantano dei debiti e della cattiva amministrazione. E, coerentemente, la Menna dovrebbe solo chiedere scusa ai cittadini".



Replica così il capogruppo dell’Udc Giovanni Di Rito che aggiunge: "Eliana Menna dimostra di vivere su Marte: è l’unica a non essersi accorta che la Provincia di Chieti è la sola in Italia ad avere ridotto i costi della politica, ad avere attuato una incisiva politica di spending review che fino ad oggi è riuscita a scongiurare il baratro. Quanto alla parità di genere nella Giunta posso rassicurare la capogruppo Menna che il tema mi sta a cuore e contiamo di tagliare questo traguardo entro i termini di legge.



Ma – sottolinea il capogruppo di Rito – faccio anche notare alla capogruppo Menna che lo Statuto è lo stesso che era in vigore quando governava chi ci ha preceduto e che, stranamente, all’epoca, Italia dei Valori non intraprese alcuna iniziativa sulla parità di genere, generando il legittimo dubbio che quella portata avanti oggi sia solo un’iniziativa strumentale.



Quanto alla mancata candidatura del Presidente Di Giuseppantonio, la capogruppo Menna sa benissimo che logiche e criteri di scelta dei candidati sono, purtroppo, sempre più avulsi dal contesto nel quale dovrebbero maturare. Ma essere messi quasi sotto accusa per una mancata candidatura da chi, come la capogruppo Menna, venne sfiduciata dal suo stesso ex partito, Rifondazione Comunista, ed estromessa dalla Giunta comunale di Vasto mi sembra davvero troppo".