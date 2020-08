L’Ufficio di Pastorale Familiare della Diocesi di Chieti-Vasto, l’Equipe Affido del Comune di Chieti e l’Associazione Affid@ti hanno organizzato per il 30 gennaio 2013 una “Giornata per l’affido familiare“ per sensibilizzare, informare e formare l'opinione pubblica, gli operatori e le famiglie sui molteplici aspetti dell'affido e al fine di creare presupposti per una cultura dell'accoglienza.



L’iniziativa nasce per offrire sostegno alle molte famiglie in difficoltà nella cura e nella crescita dei figli, offrendo in un ambito di solidarietà sociale e territoriale la possibilità di prendere in affido temporaneo bambini ed adolescenti con l’obbiettivo di ricostituire un rapporto affettivo genitori-figli.



L’evento principale della giornata sarà un incontro pubblico che si terrà presso il Teatro Marrucino alle ore 18 con interventi di S.E. Mons. Bruno Forte, il Sindaco di Chieti Dr. Umberto Di Primio, l’assessore alle Politiche Sociali Dr.ssa Emilia De Matteo, il Presidente dell’Associazione Affid@ti Dr. Franco Silvestri, operatori esperti in affido familiare e testimonianze di famiglie.



Al termine della serata verranno estratti i numeri vincenti della lotteria di beneficienza e dopo un breve rinfresco si terrà un concerto del cantante Amedeo Minghi.



L’ingresso alla serata è gratuito, coloro che lo desiderano potranno donare quanto credono per finanziare il sostegno alle famiglie e ai bambini oggetto dell’affido.