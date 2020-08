Ancora una morte per un rogo in abitazione, a Teramo, a 48 ore di distanza da quella avvenuta ad Isola del Gran Sasso. La vittima e' un avvocato in pensione, Carlo Alberto Lanciaprima, 81 anni. Lo hanno ucciso, in camera da letto, le fiamme sprigionatesi da uno scaldino elettrico.



Infermo, l'anziano passava la giornata e dormiva su una sedia di quelle studiate per massaggiare il corpo. In suo soccorso, inutilmente, sono intervenute la moglie e la figlia, rimaste intossicate dal denso fumo. A dicembre una donna era morta a Casalbordino nel rogo della coperta termica sotto cui stava dormendo. (Ansa)