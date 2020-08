Il 2-3 marzo si svolgerà l'Anteprima Montepulciano d'Abruzzo (AMA2013), organizzato dalla Camera di Commercio di Chieti. Un appuntamento per presentare in anteprima i vini dell'ultima vendemmia, con la partecipazione di 50 cantine abruzzesi, l'assegnazione del premio “Miglior Sommelier Ambasciatore del Montepulciano d’Abruzzo”, incontri con giornalisti di testate specializzate e tanto altro ancora, nel Centro Espositivo della Camera di Commercio a Chieti.

Appuntamento saliente dell’iniziativa sarà il workshop d’affari con più di 15 importatori provenienti da paesi europei e dalla Russia. Testimonial d’eccezione saranno Adua Villa eLuca Gardini, sommelier di livello nazionale ed internazionale, entrambi protagonisti di degustazioni guidate nelle giornate di sabato e domenica.

Una manifestazione che sta sfruttando al meglio i nuovi canali della comunicazione, tra cui facebook (clicca qui) e Instagram. La community Instagramers Abruzzo (clicca qui) sarà in prima fila per raccontare l'evento e già da questi giorni ha lanciato un interessante contest.

Come partecipare

Immortalate tutto cio che ha a che fare con il vino: cibo e vino, calici, uva, raccolta, vigne, viti. Insomma tutti i momenti in cui in qualche modo il vino (e correlati) la fa da padrone.

Usate i tags #abruzzodivino, #igersabruzzo e #AMA2013 dal 2 febbraio fino al 1 marzo.

I premi

Verranno selezionati i tre vincitori scegliendo attraverso gli scatti che verrano taggati. I tre fortunati, parteciperanno all’evento AMA2013 a Chieti il 2/3 Marzo e avranno l’occasione di degustare vini e prodotti tipici, visitare gli stand e partecipare a workshop e seminari nell’ambito del mondo vino.