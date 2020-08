Visite mediche in orario di servizio e con attrezzature ospedaliere senza versare alla Asl la parte spettante ed emettendo fatture con importi inferiori a quanto percepito: e'emerso da indagini dei carabinieri del Nas di Pescara che hanno eseguito un'ordinanza di sospensione per 6 mesi, emessa dal Gip del Tribunale di Chieti, nei confronti di un medico dell'ospedale di Chieti il quale svolge anche attivita'intramoenia. In un mese avrebbe omesso di versare alla Asl circa 8mila euro. (Ansa)