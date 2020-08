Giro d’Italia a San Salvo:

“La tappa del Giro d’Italia, programmata peraltro in assoluto accordo con la Regione Abruzzo e con l’assessore Masci, si svolgerà sulle strade della Provincia di Chieti solo se saremo in grado di fornire adeguate garanzie sulla sicurezza stradale di atleti e sportivi, nessuno cerca visibilità e fama né adesso né in seguito”.



Lo afferma il Vicepresidente Tavani aggiungendo che l’opposizione in Provincia conosce perfettamente, essendo integrale responsabile della gestione finanziaria della Provincia di Chieti dal 2004 al 2009, le condizioni dell’Ente. Condizioni che non permettono nemmeno la manutenzione ordinaria, figuriamoci i fasti della passata gestione con milioni di euro di assunzioni a giovani precari oggi disoccupati, allegri contributi a associazioni e clientele varie.



Oggi ci appassionano le sorti del nostro personale della O.P.S., il futuro incerto per le 400 famiglie della Provincia di Chieti, il futuro stesso dell’Ente e degli importanti servizi alle scuole e ai disabili (per esempio) offerti e garantiti dalla Provincia di Chieti.



Ci preoccupano altresì tantissimo le condizioni delle nostre strade, ma le vicende sono note e i cittadini abruzzesi sono stati messi al corrente delle vere ragioni di questa situazione catastrofica. La nostra struttura tecnica della manutenzione dell’Ing. Scazzariello ha già predisposto il piano degli interventi minimi che sottoporremo alla Regione Abruzzo nell’incontro già convocato da tempo e che si terrà a Pescara il prossimo 8 febbraio.



Il Giro d’Italia è un’occasione splendida di promozione del territorio e sarebbe un bellissimo biglietto da visita per la Costa dei Trabocchi, ma attenzione la Provincia di Chieti farà fino in fondo il proprio dovere solo se la tappa rappresenterà, oltre a quella già ripetuta, la possibilità di dare risposte in ordine alla manutenzione.



“Sono finiti i tempi – conclude Tavani - in cui ci si faceva propaganda con i soldi pubblici e le manifestazioni sportive, l’Italia è cambiata, e noi lo sappiamo. Camillo D’Amico lo imparerà”