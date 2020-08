Neve, nelle prime ore del mattino, sulle autostrade in Abruzzo: tra Vicovaro e Colledara, per quanto riguarda l'A24, e tra il bivio A25/A24 Roma-Teramo e Pratola Peligna-Sulmona. Il Compartimento della Polizia Stradale segnala traffico regolare. Nevicate, prima delle 7 di stamani, anche nei centri piu' interni della regione, come L'Aquila ed Avezzano. In quest'ultimo comune e' stata sospesa per oggi l'attivita' didattica. Situazione sotto controllo in Valle Peligna e in Alto Sangro. (Ansa)