Il Conservatorio di Musica “A. Casella“ di L’Aquila organizza, per i giorni 18 e 19 Marzo 2013, il progetto a partecipazione gratuita "Musica per bambini", dalle caratteristiche innovative e di alto contenuto formativo.

Incontro con Paulo Lameiro, docente e Direttore artistico della SAMP, Sociedade Artistica Musical dos Pousos, Leiria, Portogallo



18 marzo 2013 lunedì

ore 10 – 13 conferenza con Paulo Lameiro e presentazione degli incontri pomeridiani

ore 15 – 15.45 incontro con i bebè 0/6 mesi, genitori + studenti ed uditori

ore 16 .15 – 17 incontro con i bebè 6/18 mesi, genitori + studenti ed uditori

ore 17. 30 – 18.30 incontro con i bambini di 3/4 anni, genitori + studenti ed uditori



19 marzo 2013 martedì

ore 15 – 15.45 incontro con i bebè 0/6 mesi, genitori + studenti ed uditori

ore 16 .15 – 17 incontro con i bebè 6/18 mesi, genitori + studenti ed uditori

ore 17. 30 – 18.30 incontro con i bambini di 5/6 anni, genitori + studenti ed uditori



Le sessioni con i bambini fino a 18 mesi devono contare sulla presenza di uno o entrambi i genitori e sono formate da un numero max di 14 bambini per sessione; per le sessioni con i bambini di 3/4 anni e di 5/6 anni è prevista la presenza di un solo genitore o, in alternativa di accompagnatore adulto e fino ad un numero max di 20 bambini per sessione.



Per info

Sig. ra Amalia Presciutti 086222122 a.presciutti@consaq.it