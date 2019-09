Proposte, idee, confronti e iniziative sull’ urgenza di riaffermare l’autenticità e la tracciabilità dei prodotti agro-alimentari sulle nostre tavole e su quelli dei ristoranti, l’Associazione di volontariato “Ars Cibandi” scende in campo con una iniziativa a livello regionale, destinata a gettare una grossa pietra nello stagno del mondo enogastronomico abruzzese.

Nei giorni 15 e 16 aprile 2013, quale biglietto da visita di presentazione di un organismo che vuole dare i piedi per camminare alle idee e raccogliere adesioni e sostenitori, anche attraverso contributi di sponsors pubblici e privati. Nelle due giornate “Incontri d’Abruzzo del Gusto” del 15 e 16 aprile presso il centro vendita ed esposizione “Ekk” (in dialetto abruzzese diremmo “Ecche!”, nel significato di qui) di Città Sant’Angelo, con la collaborazione della direzione, affidata alla signora Sophie Bellini, si terranno tavole rotonde, su argomenti dei prodotti di eccellenza, del loro impiego nella ristorazione grazie da una garanzia della tracciabilità, all’insegna dell’”Autentico No-Strano” – Mangiare bene, mangiare sano. Hanno preso parte alla riunione Nicola Ranieri, cuoco emerito, presidente onorario dell’Associazione “Ars Cibandi”, Antonio Pelino, imprenditore confettiere e docente di marketing), Domenico Santacroce (chef, albergatore e ristoratore), Ennio Bellucci (giornalista e scrittore), Antonio Di Caro (informatore scientifico e maestro assaggiatore di salumi e formaggi); Nunzio Marcelli (allevatore di ovini), Mario D’Alessandro (pubblicista e scrittore), Giuseppe de Pasqua (editore/marketing e comunicazione), che ha condotto la riunione, dedicata alla concreta stesura di programmi di attività di “Ars Cibandi”.

Tra le prospettive future è stata esaminata la partecipazione a “Casa Italia” di Città del Messico, da programmare per l’edizione 2014. In cantiere, ma in attesa dei possibili sviluppi, la partecipazione a novembre 2013 di soci di “Ars Cibandi” , una manifestazione internazionale in Cina, promossa dal Consolato italiano di Guangzhou, dal titolo “Breaking arts festival” per organizzarvi serate di “cucine a confronto” italo-cinesi. Prevista anche la partecipazione a due manifestazioni sulla transumanza in Abruzzo nel corso dell’estate 2013, nella Valle del Sagittario e zone montane ed ai primi di ottobre a Lanciano, alla sua settima edizione, in collaborazione con Biblosia Libri e Cibi, già in fase organizzativa.

Nel corso della riunione di Sulmona del 2 marzo si è costituito un direttivo provvisorio: Nicola Ranieri, presidente onorario; Domenico Santacroce, presidente; Antonio Pelino, vice presidente; Giuseppe de Pasqua, segretario; Nunzio Marcelli, Ennio Bellucci. Mario D’Alessandro, consiglieri.

Sono stati proposti quali componenti dei Revisori dei Conti: Claudio Colantonio, Antonio Di Caro e Claudio Rosato; per il Collegio dei Garanti (o Probi Viri), Lucio Trojano, don Michele Di Lorenzo, Antonella De Cristofaro, con possibilità di inserimento di altre personalità disponibili.

E' stato deciso anche di costituire un Comitato di redazione per curare un futuro periodico, pubblicazioni editoriali ed un sito Internet. Ne fanno parte Mario D’Alessandro, coordinatore, Ennio Bellucci, Claudio Colantonio, Antonio Di Caro, Antonio Pelino, Nicola Ranieri, Gianfranco Sciarra, Lucio Trojano ed altri.

La riunione, risultata particolarmente proficua, si è conclusa con altre decisioni relative alla visibilità dell'Associazione attraverso biglietti di visita, brochure, sito Internet, diffusione di un documento programmatico in volume con articoli e materiali di studio e ricerca. Si concorda anche sulla necessità di definire un Regolamento interno per le attività da intraprendere; di aprire un conto corrente postale, di avviare l’iscrizione dei soci sostenitori (quota iniziale di adesione Euro 30,00 all’anno) con diritto ad agevolazioni e sconti; di proporre pacchetti operativi e sinergie commerciali a ristoratori e produttori aderenti; di curare la comunicazione anche e soprattutto attraverso la via telematica di Internet e del web.

Far conoscere e parlare dei prodotti, i luoghi, le tradizioni le tipicità territoriali italiane, con prodotti effettivamente del territorio e non di provenienza “estranea”. Saranno organizzate giornate, visite guidate in aziende produttrici di eccellenze del buon bere e del buon mangiare, concerti, serate enogastronomiche con cucine regionali e nazionali a confronto, mostre – mercato di prodotti del territorio.

Enzo Dossi