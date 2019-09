Lunedì mattina nella Sala Giunta del Palazzo della Provincia di Chieti, il Presidente della Provincia Enrico Di Giuseppantonio e l’Assessore provinciale al Turismo Remo Di Martino hanno presentato ufficialmente il progetto “Abruzzo e Balcani Uniti dal Mare”, un percorso finalizzato alla riapertura del traffico navale tra le due sponde dell’Adriatico che qualche mese fa aveva preso le mosse attraverso un viaggio in Croazia di una delegazione italiana guidata dall’Assessore provinciale seguito poi dalla visita della delegazione croata nelle città di Ortona e Vasto.

In occasione della 16° Edizione della Fiera Internazionale dell’Economia di Mostar in Bosnia-Erzegovina, che si terrà dal 9 al 13 aprile p.v., verrà dato risalto a questo importante quanto necessario progetto, fondamentale per lo sviluppo economico e turistico del nostro territorio e di quello croato che nel passato già condividevano favorevoli e numerosi scambi attraverso i porti di Ortona e Vasto.

"Al di là del luogo da dove partano – dice il Presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio - è indispensabile che il collegamento tra l’Abruzzo ed i Balcani si faccia il prima possibile. Questo percorso in cui abbiamo creduto fin dall’inizio decreterà la crescita del territorio e del nostro Paese attraverso un contributo senza precedenti, in linea e nell’ottica della costituzione della Macroregione Adriatica-Ionica".

"Le basi per riallacciare antichi legami storici e culturali sono state gettate con il reciproco incontro e interscambio, avvenuto qualche mese fa tra la Provincia di Chieti e la Croazia – afferma l’Assessore Di Martino. Il porto di Ploce che è in forte espansione può indubbiamente rappresentare un punto di riferimento sia per il porto di Ortona che per quello di Vasto. Inoltre sia Ortona che Vasto, per la loro favorevole posizione centrale, potrebbero diventare un valido riferimento per il mondo dei Balcani, territorio in continua ascesa".