La “Via Verde della Costa dei Trabocchi” della Provincia di Chieti è l’unico progetto italiano realizzato da un ente pubblico a essere stato selezionato nella sezione PUBLIC dell’International Design for All Foundation Awards 2013: riconoscimento internazionale che, al fine di richiamare l'attenzione mondiale su esempi di buone prassi nella progettazione per tutti, privilegia iniziative create da realtà pubbliche, private e non-profit di tutto il mondo che mirano a consentire l’uguaglianza nella partecipazione alla società.



"Grazie alla proficua collaborazione con la onlus Diritti Diretti presieduta da Simona Petaccia e il Laboratorio Accessibilità Universale (LAU) dell’Università degli Studi di Siena diretto da Dino Angelaccio che hanno offerto la loro competenza specialistica nel TURISMO PER TUTTI, la “Via Verde della Costa dei Trabocchi” della Provincia di Chieti ha potuto candidarsi a quest’ambito riconoscimento e sono molto soddisfatto del risultato ottenuto. Pur non essendo tra i vincitori, infatti, il progetto si è distinto riuscendo a essere nei 55 selezionati tra il copioso numero di candidature provenienti da 17 nazioni", ha affermato Enrico Di Giuseppantonio - Presidente della Provincia di Chieti.



"Questo riconoscimento - ha continuato Di Giuseppantonio – ha dato una visibilità internazionale alla pista ciclo-pedonale da realizzare sulla fascia litoranea che attraversa le aree ferroviarie dismesse sulla linea Adriatica tra i Comuni di Ortona (CH) e di Vasto (CH), testimoniando come l’accessibilità non sia un sinonimo di “solidarietà per pochi”, ma un utile strumento per: migliorare la qualità di vita per tutti, contribuire all'innovazione dell’offerta turistica legata al patrimonio naturale/culturale, ampliare l'appeal dei prodotti/servizi offerti dalle aziende locali".



"Grazie alla professionalità di Diritti Diretti e LAU - ha concluso il Presidente della Provincia di Chieti – ci siamo sempre più convinti che, in tempi di crisi economica come quello che stiamo vivendo, la buona politica debba saper utilizzare strumenti innovativi che possano offrire all’intera popolazione una vasta gamma di opportunità in grado di far ripartire l’Economia e il Turismo del territorio".



http://www.designforall.org/new/candidate.php (Sezione Public).