Una maschera antigas simbolica sulla statua di Gabriele D'Annunzio ed un cartellone con una rivisitazione de ''La pioggia Nel pineto'' su cui si legge ''sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma emissioni venir dal mare''. Si e' concluso cosi' il flash mob degli attivisti dell'Assemblea delle studentesse e degli studenti universitari contro Ombrina Mare, messo in atto al campus dell'Universita' D'Annunzio di Chieti, per protesta contro il progetto. (Ansa)