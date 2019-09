Il prossimo 5 maggio gli storici dell’arte sono chiamati a riunirsi all’Aquila. È la prima volta che tutti gli storici dell’arte si incontrano: senza distinzioni tra insegnanti di scuola, professori universitari, funzionari del Mibac o di altri enti, studenti, dottorandi, laureandi, pensionati.

Lo faranno all’Aquila, perché se nella distruzione del monumentale centro della città, devastato dal terremoto del 2009, vediamo l’annullamento della nostra stessa missione culturale civile, sentiamo il dovere di partecipare alla ricostruzione, che sta finalmente e faticosamente ripartendo.

Lo stato terribile dell’Aquila, divisa tra monumenti annullati e new towns di cemento, è una metafora perfetta di un Paese che affianca all’inarrestabile stupro edilizio del territorio la distruzione, l’alienazione, la banalizzazione del patrimonio storico monumentale, condannando così all’abbrutimento morale e civile le prossime generazioni.

Gli storici dell’arte vogliono dire con forza che è giunto il momento di ricostruire, e di farlo attraverso la conoscenza : ricostruire, restaurare e restituire alla vita quotidiana dei cittadini il centro dell’Aquila; ricostruire il tessuto civile della nazione; ricostruire il ruolo della storia dell’arte come strumento di formazione alla cittadinanza e non come leva dell’industria alienante dell’intrattenimento culturale.



Programma

Dalle 11 (appuntamento alla Fontana Luminosa) alle 13 gli storici dell’arte visiteranno, in corteo o silenziosa processione, i luoghi simbolo del patrimonio monumentale colpito dal sisma e abbandonato a se stesso.

Dalle 14 alle 17 (nella chiesa San Giuseppe Artigiano" (ex San Biagio d'Amiternum) si riuniranno in assemblea che si articolerà in tre gruppi di interventi: la voce dell'Aquila; la testimonianza dell'Emilia egualmente colpita dal terremoto nel suo patrimonio; e infine alcune riflessioni generali sul senso della storia dell'arte in relazione alla scuola, alla tutela, alla ricerca. La lettura di brani fondamentali della letteratura artistica italiana accompagnerà questa articolazione, collegando i nodi del presente ad una identità secolare.



Introdurrà Tomaso Montanari, concluderà Salvatore Settis.

L’Aquila 5 maggio. Storici dell’arte e ricostruzione civile è un’idea di Tomaso Montanari, che è cresciuta nella comunità scientifica degli storici dell’arte italiani.

Con il sostegno di Italia Nostra Onlus.





STORICI DELL’ARTE E RICOSTRUZIONE CIVILE

L’AQUILA

Programma 5 maggio 2013 |ore 14.00-17.00

Chiesa di San Giuseppe Artigiano (ex San Biagio d'Amiterno)

14.00 Introduzione: Tomaso Montanari

14.15 Saluti:

- Don Gino Epicoco, parroco della chiesa di San Giuseppe Artigiano

- Massimo Cialente, Sindaco dell'Aquila

14.40 Fabrizio Magani, Direttore regionale dei Beni culturali dell'Abruzzo,

15.00 Paolo Muzi, Presidente Italia Nostra Onlus L'Aquila

15.15 Giandomenico Cifani, Responsabile ITC CNR L'Aquila

15.30 Antonello Alici, Presidente AAA/Italia Associazione Nazionale Archivi di Architettura contemporanea

15.45 Maria Pia Guermandi, Italia Nostra Onlus Emilia Romagna

16.00 Michele Dantini, TQ

16.15 Clara Rech, Presidente ANISA. Associazione Nazionale Insegnanti di Storia dell’Arte

16.30 Alessandra Mottola Molfino, Consigliere nazionale di Italia Nostra Onlus

16.40 Marco Parini, Presidente Nazionale di Italia Nostra Onlus

16.50-17.20 Conclusione: Salvatore Settis





“L’Aquila 5 maggio” è promossa da:

AAA/Italia (Associazione nazionale Archivi di architettura contemporanea)

Anisa (Associazione nazionale insegnanti di storia dell’arte)

Comitato per la Bellezza

Cunsta (Consulta universitaria di storia dell’arte)

Eddyburg.it

Italia Nostra Onlus

Patrimoniosos

TQ.

Hanno aderito:

Associazione Amici dei Musei d'Abruzzo – Rivista Mu6

Associazione Ranuccio Bianchi Bandinelli

Legambiente Abruzzo Beni Culturali

Mica Aurea

MUSPAC – Museo Sperimentale d'Arte Contemporanea

Red de Patrimonio Velázquez

Sisca -Società Italiana di Storia della Critica d'Arte

Per chiarimenti sullo spirito dell’iniziativa è possibile scrivere a:

tomaso.montanari@unina.it

Per informazioni logistiche è possibile visitare il sito http://laquila5maggio.wordpress.com o scrivere a: laquila5maggio@gmail.com

È necessario aderire entro il 15 aprile, inviando una email a: laquila5maggio@gmail.com

Coordinamento

Santa Nastro

snastro@gmail.com

Tel. 3928928522