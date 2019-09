"Prima un tremolio, poi una sorta di botta ed è caduto tutto, mentre la nave si inclinava. Eravamo a cena e sono andati a terra piatti, bicchieri e bottiglie.

Poi, il panico". Così un turista di Pescara racconta la disavventura in mare a bordo della Costa Fascinosa che alle 21.30 di venerdì scorso si è improvvisamente inclinata sulla sinistra di 16 gradi. La brutta avventura per i circa 3 mila turisti in crociera è avvenuta al largo di Cefalonia, isola tra la Grecia e la Sicilia.

La nave, varata il 5 maggio 2012, è la più nuova del gruppo. Quando tutti i passeggeri, "tra urla e preghiere" sono saliti sul ponte di emergenza numero 4, il comandante, Ignazio Giardina - stando sempre al racconto del turista pescarese - ha spiegato che "la nave aveva incrociato una barca a vela che con una manovra evasiva siamo riusciti ad evitare". Ma tra i passeggeri c'è chi dice di aver visto un grosso peschereccio o una nave portacontainer.

Alla fine, tuttavia, è rimasta ferita ad una gamba solo una ragazza a causa dei cocci di bottiglia. Diversi passeggeri, inoltre, sono stati inzuppati dall'acqua schizzata con violenza dalle piscine. Tutti hanno subito indossato i corpetti salvagente ma poco dopo, mentre la Costa Fascinosa si e' rimessa lentamente in rotta, la nave ha proseguito il suo viaggio verso Dubrovnik.

Oltre ad una coppia di Pescara a bordo della nave - 294 metri di lunghezza per 30 metri di larghezza, 1.200 membri di equipaggio - si trovavano anche due coppie di Crecchio.

La crociera prevedeva il giro del Mediteraneo Orientale, con partenze, il 29 aprile, da Venezia e da Bari. (Agi)