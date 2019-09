Si è tenuto in provincia l’incontro promosso dal Presidente, Enrico Di Giuseppantonio con l’Ing. Paolo Pallotta, Responsabile della Direttrice Adriatica di R.F.I. per affrontare la questione relativa alla dismissione dei binari dello scalo merci presso la Stazione ferroviaria Vasto-San Salvo. Erano presenti, il Direttore Regionale di Trenitalia Abruzzo Cesare Spedicato, la Regione Abruzzo con l’Assessore Regionale Mauro Febbo e il Presidente della IV Commissione Trasporti Nicola Argirò, il Sindaco del Comune di San Salvo Tiziana Magnacca e il Presidente del Consiglio comunale di San Salvo Eugeio Spadano, l’Assessore Provinciale Tonino Marcello, i Consiglieri provinciali Angelo Argentieri e Giovanni Mariotti, i rappresentanti di Confindustria, Assovasto, Coasiv, Polo Automotive, il Presidente della Ferrovie Adriatico Sangritana Pasquale Di Nardo, i rappresentanti sindacali di CGIL, CISL, UIL, UGL.



Il Presidente della Provincia, Enrico Di Giuseppantonio, che aveva chiesto e ottenuto la sospensione dell’intervento in previsione della riunione convocata, ha rappresentato nuovamente ai referenti di R.F.I. e di Trenitalia l’importanza dello scalo merci Vasto – San Salvo sia per l’area industriale circostante che per il servizio trasporto merci dell’intero territorio regionale, verificando le condizioni per una revisione del piano di riorganizzazione adottato dalla R.F.I.. A margine del confronto ha dichiarato: “E’ stato un incontro chiarificatore. Non è previsto lo smantellamento dei binari in questione, ma soltanto la chiusura temporanea di due binari che verranno semplicemente transennati. L’intervento assunto è giustificato da ragioni di razionalizzazione delle risorse da parte della Rfi, che così facendo eviterebbe di sostenere le spese di manutenzione. Questo non esclude – ha affermato il Presidente – la possibilità di ripristino del funzionamento dei binari in un secondo momento”.



Poste le basi per un confronto costruttivo, la prossima settimana ci sarà un incontro promosso dal Sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, con le imprese del vastese che potrebbero essere interessate all’utilizzo dello scalo merci in questione. “In questo momento - ha detto il primo cittadino- il nostro territorio ha bisogno di tutto meno che di ulteriori tagli perché così continuando non ci sarà nessuna ripartenza, anzi creeremo le condizioni perché le aziende che stanno ancora resistendo andranno via da questo territorio se non ci sono infrastrutture adeguate e servizi funzionali alle loro attività di impresa”.

In un’ottica propositiva, il Presidente, Enrico Di Giuseppantonio, insieme agli amministratori e ai sindacati: “Abbiamo chiesto a Trenitalia il potenziamento delle fermate presso la Stazione Ferroviaria di Vasto visto il chiaro profilo turistico della città, un centro di villeggiatura di riconosciuta attrattiva proiettato ad accrescere il suo bacino di visitatori e considerato il peso che la stessa città di Vasto riveste sotto il profilo economico rispetto al tessuto produttivo che si è sviluppato nelle zone limitrofe e per il quale costituisce ormai un vero e proprio punto di riferimento logistico”.

"Un margine di trattativa con la R.F.I. è prospettabile - conclude il presidente della Provincia - nel caso della realizzazione di un raccordo tra la Stazione Porto di Vasto e lo stesso porto, perchè in pratica - precisa il Presidente della Provincia – consentirebbe di collegare le due infrastrutture attraverso i trecento metri di strada ferrata, già esistenti e funzionali, ad esempio per l’imbarco di container”. Su questo profilo non si escludono incontri, da fissare nei prossimi mesi.