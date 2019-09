“La Bandiera Blu ottenuta da 7 Comuni della Provincia di Chieti conferma l’eccellenza del nostro litorale: fa ingresso nella rosa dei premiati il comune di Francavilla al Mare e si confermano Ortona, San Vito Chietino, Fossacesia, Rocca San Giovanni, Vasto e San Salvo. Vengono premiati gli sforzi di coloro che credono nella tutela del territorio e nel turismo come industria che attrae investimenti e crea occupazione”.

Lo afferma il Presidente Enrico Di Giuseppantonio, commentando l’assegnazione della Bandiera Blu ai sette Comuni da parte della Fee, la Fondazione per l’educazione ambientale. E aggiunge: “Su Casalbordino e Torino di Sangro, che hanno scelto volontariamente di restare fuori, spero che, anche con l’aiuto della Provincia, possano concorrere alla Bandiera Blu per la stagione 2014 perchè le loro spiagge meritano e impreziosiscono la nostra costa”.

Sulle ragioni che contraddistinguono il riconoscimento della Bandiera Blu, il Presidente Di Giuseppantonio prosegue sottolineando: “E’ un marchio di qualità del mare e dei servizi che vede l’Abruzzo al quarto posto con ben 14 Bandiere Blu e questo dato porta ad un’unica conclusione: dobbiamo investire in un mercato in cui la domanda turistica è sempre più attenta all’ambiente e alla salvaguardia del patrimonio naturalistico. Nella stessa direzione si è mossa finora la Provincia, portando avanti il Progetto della Via Verde della costa dei Trabocchi e il discorso della tutela della costa contro il fenomeno dell’erosione chiedendo alla Regione di realizzare le opere di difesa e consolidamento, fino ad intraprendere iniziative contro la petrolizzazione del mare antistante la nostra costa in funzione del turismo”.

“E’ evidente – conclude il Presidente Di Giuseppantonio - che un vessillo prestigioso come la Bandiera Blu deve essere conservato continuando a lavorare proficuamente sugli indicatori che formano i criteri di giudizio: ovvero impianti di depurazione funzionanti, gestione dei rifiuti, cura dell’arredo urbano e delle spiagge. La Provincia, come sempre, sarà a fianco dei Comuni”.