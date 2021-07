La Giunta regionale ha approvato il calendario scolastico regionale per l'anno accademico 2013/14, che comincera' lunedi' 16 settembre e terminera' sabato 14 giugno 2014 per le scuole primarie e secondarie di 1 e 2 grado; di conseguenza i giorni di attivita' didattiche saranno 208 (o 207, nel caso che la festa del Santo Patrono coincida con un giorno in cui siano previste le attivita' didattiche). La scuola dell'infanzia, invece, cessera' le lezioni il 30 giugno 2014. (Ansa)