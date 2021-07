Pioggia e temperature ben al di sotto delle medie stagionali rovinano gli inizi di giugno. Le previsioni dicono che il tempo sarà instabile fino a metà mese. I balneatori abruzzesi cominciano a fare i conti, prevedendo sui 130 chilometri di costa della regione un -8% di presenze rispetto allo stesso periodo del 2012.

E allora, per far fronte alla crisi dell'industria delle vacanze, ecco l'ombrellone condiviso (usato da persone diverse in orari diversi), e part time per risparmiare. Le annuncia la Fab-Cna, secondo cui "l'ombrellone condiviso potrebbe essere utile per famiglie con bambini e anziani il mattino e per i pi giovani nel pomeriggio. Quello part-time (a ore, giorni), per le esigenze degli utenti mordi e fuggi".

Si potranno anche ricevere le informazioni via sms sul tempo grazie alla convenzione sottoscritta con Anci e Abruzzo Meteo.

Per giugno gli operatori si aspettano un calo dell'8%, ma "nel complesso, comunque, il turismo balneare tiene e le previsioni relative ai mesi di luglio e agosto indicano che dovremmo confermarci sui livelli del 2012", prevede Cristiano Tomei, presidente della Fab Cna Abruzzo.