Oggi 5 giugno 2013 ricorre il 199° Annuale della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri. Il giorno delle celebrazioni venne fissato per ricordare il 5 giugno 1920, in cui la bandiera di guerra dell'Arma ricevette la prima medaglia d'oro per la partecipazione alla prima guerra mondiale.

In Abruzzo l'evento è stato celebrato presso la caserma Infelisi di Chieti, sede del Comando Legione Carabinieri Abruzzo, con la partecipazione di militari del Comando Legione, del Comando Provinciale di Chieti e del Centro Nazionale Amministrativo.

Oltre ad uno schieramento dei reparti del capoluogo, hanno partecipato le rappresentanze dell’Associazione Nazionale Carabinieri, le vedove e gli assistiti dell’Opera Nazionale Assistenza Orfani Militari Arma Carabinieri.

Il Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo, Generale di Brigata Claudio Quarta, ha commemorato la ricorrenza e dato lettura del Messaggio del Presidente della Repubblica e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale di Corpo d’Armata Leonardo Gallitelli.

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati riconoscimenti ai militari distintisi in operazioni di servizio.