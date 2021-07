Prosegue l'operazione trasparenza attuata in Provincia di Chieti dall'amministrazione Di Giuseppantonio. Da qualche giorno, infatti, sul sito web istituzionale dell'Ente www.provincia.chieti.it è stata attivata una sezione che offre la possibilità di consultare tutti i pagamenti effettuati dagli uffici preposti. Sono diverse le voci descrittive riportate per agevolare la comprensione e la lettura a tutti i cittadini: numero della reversale di entrata, numero di mandato in uscita, data dell’emissione ai nominativi dei destinatari e importo corrispondente.

La pagina e i documenti sono visionabili tramite l'apposito link "Trasparenza, valutazione e merito" presente sulla colonna sinistra della home page del sito. Una volta entrati nella sezione è sufficiente cliccare, sempre dal menù nella colonna a sinistra, sulla voce "Archivio mandati e reversali" per aprire una nuova pagina dove sono caricati tutti i pagamenti eseguiti dalla Provincia. Ad oggi sono consultabili i dati relativi al periodo gennaio - maggio 2013, l'archivio sarà poi aggiornato puntualmente, con cadenza mensile, direttamente dagli uffici. Tra i destinatari dei pagamenti figurano anche le imprese creditrici del nostro territorio.

"Pur senza un preciso obbligo di legge che lo imponga - sottolinea il Presidente della Provincia di Chieti, Enrico Di Giuseppantonio, l'Amministrazione provinciale ha deciso ancora una volta di aprire le porte ai cittadini in nome della trasparenza, un principio che riteniamo sacrosanto e sul quale abbiamo già lavorato: mi riferisco all'iniziativa "Dillo al Presidente", un filo diretto con i cittadini per segnalare le inefficienze della Pubblica Amministrazione, e la pubblicazione nel dicembre scorso del report sulla spending review attuata nell'Ente dal 2009, anno del mio insediamento, ad oggi".

“Ancora una volta la Provincia di Chieti fa strada a livello nazionale - prosgue il Presidente Di Giuseppantonio - distinguendosi per essere tra i primi enti locali in Italia a rendere noti al pubblico i movimenti di cassa, sia i pagamenti che gli incassi. Invito i cittadini a verificare direttamente quanto sarà riportato sul sito, sulla trasparenza non intendiamo transigere perché quando si tratta di soldi pubblici è in gioco la credibilità di noi amministratori: è un gesto di responsabilità verso il territorio e la comunità che si amministrano. Come Vice presidente nazionale dell'Unione delle Province d'Italia - conclude il Presidente Di Giuseppantonio - mi impegnerò a diffondere la pratica a livello nazionale, nel tentativo di marginare la crescente disaffezione dei cittadini vero la macchina della Pubblica Amministrazione".