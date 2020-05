Berlusconi sia ospite della Provincia dell'Aquila ''per svolgere attività di utilità sociale a favore della ricostruzione post sisma'': è questo l'invito rivolto dal Presidente dell'ente provinciale, Antonio Del Corvo, in una lettera aperta al leader del Pdl, Silvio Berlusconi, ''nella denegata ipotesi'' in cui quest'ultimo ''debba scegliere sull'anno di pena''. (Ansa)