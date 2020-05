Trasformare un'area della città in Lovely park, sorta di parcheggio attrezzato in cui le coppie possono appartarsi in tutta sicurezza promuovendo, magari, anche campagne sulla contraccezione: dopo la proposta provocatoria sull'istituzione dei box del sesso sul modello Zurigo, il sindaco di Montesilvano, Attilio Di Mattia, annuncia all'Ansa di voler studiare una delibera che, nel rispetto della legge, consenta di istituire i cosiddetti parcheggi dell' amore. (Ansa)