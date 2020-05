Nonostante un aumento del +0,8%, l'Abruzzo, nel 2013, è in controtendenza rispetto al resto del Paese e si posiziona al penultimo posto della classifica relativa al fenomeno degli affitti 'in nero' di appartamenti agli studenti universitari. E' quanto emerge da un'indagine condotta dal Centro studi e ricerche sociologiche Antonella Di Benedetto per conto di Contribuenti Italiani, secondo cui sette studenti su dieci, in Italia, prendono case in affitto in nero. (Ansa)