Il 34,1% delle matricole abruzzesi nell'anno accademico 2011-2012 è andato a studiare in un'università lontano da casa, almeno da quanto emerge da una fotografia di Almalaurea. La media nazionale, per Almalaurea, è stata di una matricola su quattro. L'Abruzzo è risultato quindi al di sopra di questa media, in una classifica che, sempre per il 2011-2012, è stata guidata da Basilicata, con il 77,4% di studenti, Valle d'Aosta, con il 75,3%, e Molise, con 62,4%. (Ansa)