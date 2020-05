Truffa on line scoperta dalla polizia postale. In collaborazione con il Commissariato di Lanciano ed il reparto Prevenzione Crimine di Pescara stamani vi sono state undici perquisizioni, tra Lanciano e Montesilvano, e due persone sono state arrestate. I componenti dell'organizzazione erano già stati denunciati dal Compartimento della polizia Postale e delle Comunicazioni Abruzzo per reati analoghi oltre che per minacce alle forze dell'ordine, anche attraverso internet. (Ansa)