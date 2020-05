Corsa contro il tempo per Noemi, bimba della provincia di Chieti di 15 mesi affetta da Sma1, Atrofia muscolare spinale. Un destino segnato contro il quale il padre 26enne Andrea non si arrende, anche dopo che i giudici hanno negato il metodo stamina per sua figlia. E al ministro della Salute chiede: "Dia voce ai genitori che possono dire se il metodo funziona. Prima di decidere ho voluto capire. Ho incontrato i piccoli trattati con le staminali e ho visto segnali di miglioramento, come la deglutizione". (Ansa)