Nell’ambito dell’iniziativa di volontariato ambientale mondiale di Legambiente “Puliamo il Mondo”, il gruppo escursionistico “Lupi del Gran Sasso”, insieme al C.E.A. “Il Grande Faggio” e ad Abruzzo Parks, in collaborazione con il Comune di Pretoro, hanno organizzato per il 28 e il 29 settembre l’iniziativa “Puliamo il Mondo… e la Majella”, con un progetto che mira alla ripulitura dei fossati a valle del tratto stradale Passo Lanciano- Blockhaus, dove purtroppo si raccolgono tutti i rifiuti provenienti dal bacino sciistico della Majelletta.

Questo genere di iniziativa prende forza dalla partecipazione volontaria di persone sensibili al tema della tutela ambientale e pronte ad intervenire con azioni concrete. L’area di intervento si trova in una zona di montagna di non facile accesso, perciò l'invito è rivolto soprattutto a persone abituate a muoversi su questo tipo di terreno, in grado di svolgere le operazioni di raccolta in piena sicurezza. L’ecovolontario dovrà essere quindi attrezzato con scarponi da trekking e pantaloni lunghi, e soprattutto dovrà essere armato della volontà di fare qualcosa per la nostra cara Montagna Madre.

PROGRAMMA



Sabato 28 settembre

8.30 Ritrovo a Pretoro presso il Grande Faggio, via Fontepalombo, 36. Breve presentazione del piano di intervento, consegna kit di lavoro, formazione gruppi e assegnazione compiti.

9.00-14.00 Operazioni di raccolta nei vari siti di intervento.

14.00 Pranzo (€10) presso l’albergo Mammarosa, bilancio della prima giornata di lavoro. Conclusioni, saluti e ringraziamenti.

domenica 29 settembre

8.30 Ritrovo presso l’albergo Mammarosa, breve presentazione del piano di intervento, consegna kit di lavoro, formazione gruppi e assegnazione compiti.

9.00-14.00 Operazioni di raccolta nei vari siti di intervento.

14.00 Pranzo (€10) presso l’albergo Mammarosa, bilancio della seconda giornata e dell’iniziativa. Conclusioni, saluti e ringraziamenti.

Per informazioni: www.lupidelgransasso.it Per l’adesione: Claudia Di Nardo claudia@lupidelgransasso.it - 3397320568 Fabrizio Chiavaroli info@ilgrandefaggio.it - 3355995995