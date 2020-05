L'ex assessore regionale alla Sanità di Forza Italia, Vito Domenici, è stato condannato dal Tribunale di Pescara a quattro anni di reclusione per ricettazione nel processo sulla Fira. La relativa inchiesta aveva portato, il 27 ottobre 2006, all'arresto dell'allora presidente Giancarlo Masciarelli e di altre dieci persone tra dirigenti ed imprenditori, per truffa da 16 mln euro a Regione e Unione Europea. "È una sentenza - ha detto Domenici, annunciando ricorso in appello - non condivisibile". (Ansa)