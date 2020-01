Un incendio ha semidistrutto a Pescara la discoteca Megà. Seri danni sono stati arrecati alla struttura di via Bologna, dichiarata inagibile dai Vigili del fuoco che hanno lavorato con due squadre fino all'alba per spegnere le fiamme. Sulle cause all'origine del rogo indagano i carabinieri della Compagnia di Pescara diretti dal capitano Claudio Scarponi. Secondo i primi rilievi, sarebbe molto probabile l'origine dolosa. I vigili del fuoco hanno compiuto un sopralluogo con gli inquirenti. (Ansa)