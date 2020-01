Nasce in Consiglio regionale il gruppo Centro democratico. Tre i consiglieri che vi hanno aderito: Paolo Palomba, Camillo Sulpizio e Gino Milano, quest'ultimo capogruppo. Nel dicembre 2008 erano stati eletti nella file dell'Idv da dove erano passati successivamente in quelle dell'Api. ''Siamo una forza di centro, moderata e riformista e non abbiamo intenzione di rioccupare posti. A breve - dice Milano - presenteremo i nomi dei candidati che scenderanno in campo per le prossime elezioni''. (Ansa)