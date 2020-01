"Spero che la mia denuncia sia d'esempio". Parla così, in una dichiarazione rilasciata all'Agi, Andrea Mascitti, l'uomo che con la sua segnalazione ha consentito di scoprire un giro di presunte tangenti per la partecipazione a convegni e altre manifestazioni culturali in Abruzzo, in particolare quelle legate alle celebrazioni per l'anniversario dei 150 anni dalla nascita di Gabriele d'Annunzio.

L'inchiesta, denominata "Il Vate", è culminata stamani con l'arresto, tra gli altri, dell'assessore regionale alla Cultura Luigi De Fanis, posto ai domiciliari. Mascitti e' presidente della Società italiana di cultura che ha sede a Orsogna (Chieti). "Sulle indagini, ancora in corso - dice l'imprenditore - non posso dire proprio nulla, più in là, magari, avrei invece desiderio di parlare.

Ringrazio la magistratura e il Corpo forestale dello Stato per quello che stanno facendo. E' una cosa importante. Sono felice. Per fortuna - aggiunge - ci sono persone meravigliose. Spero che il mio gesto serva ad esempio. Mi auguro che certe cose non accadano più. Che Italia stiamo vivendo"?, si e' chiesto infine l'imprenditore. Intanto si e' appreso che ad incastrare l'assessore De Fanis e gli altri indagati ci sarebbero delle intercettazioni telefoniche compromettenti.