E’ inziata da qualche giorno la campagna di vaccinazione della Asl Lanciano Vasto Chieti contro l’influenza stagionale. Il Dipartimento di prevenzione ha acquisito, infatti, una prima tranche di 63.000 dosi di vaccino e ha provveduto a distribuirle ai centri vaccinali aziendali, oltre che ai medici di famiglia e ai pediatri di libera scelta. Altre dosi saranno acquistate nel caso si rendessero necessarie.

La vaccinazione sarà effettuata in modo capillare su tutto il territorio della provincia di Chieti, compresi i centri più piccoli dove la somministrazione sarà eseguita dal medico di Sanità pubblica nei giorni in cui è presente. E’ possibile vaccinarsi anche presso gli ex Medici condotti presenti sul territorio.

Il vaccino antinfluenzale è totalmente gratuito per gli ultra 65enni, per i pazienti curati in assistenza domiciliare e per quelli affetti da diabete, malattie cardiovascolari, ematologiche, respiratorie o da altre patologie croniche che comportano una carenza di anticorpi e un conseguente rischio di sviluppare le pericolose complicanze dell’influenza. Tutti questi soggetti possono rivolgersi agli ambulatori della Asl, o, in alternativa, al proprio medico di famiglia o al pediatra di libera scelta, quando si tratta di bambini, per i quali la vaccinazione è gratuita in caso siano affetti da asma, diabete, problemi cardiaci, ma anche se genericamente ritenuti a rischio e per quelli in assistenza domiciliare.

Vaccinarsi è il modo migliore per combattere l’influenza, sia perché aumenta notevolmente le probabilità di non contrarre la malattia, sia perché, in caso di sviluppo dei sintomi, saranno molto meno gravi e non comporteranno ulteriori complicanze.

Il Servizio di Igiene e sanità pubblica della Asl invita i cittadini a non sottovalutare l’influenza stagionale e a sottoporsi al più presto alla vaccinazione. A tal fine la Asl ha predisposto un piano di intervento per favorire il più possibile l’adesione dei cittadini, anche approntando turni di apertura pomeridiani supplementari delle sedi vaccinali. Per evitare file e attese si consiglia vivamente di prenotare.

Le sedi, i recapiti e gli orari dei centri di vaccinazione della Asl sono i seguenti:

Atessa: piazza Garibaldi, telefono 0872.864295 - Mercoledì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 18.00;

Casoli: via del Campo sportivo, telefono 0872.989252 - Lunedì dalle 9.00 alle 11.00 e dalle 15.00 alle 18.00, giovedì dalle 9.00 alle 11.00;

Casalbordino: via Portanuova (sede erogativa distrettuale), telefono 0873.900598 - Giovedì dalle 15.00 alle 17.00;

Castiglione Messer Marino: Via Alcide De Gasperi 1 (sede erogativa distrettuale), telefono 0873.978440 - Lunedì e venerdì dalle 9.00 alle 11.00, mercoledì dalle 15.00 alle 18.00;

Chieti: via F. Salomone 101, telefono 0871.345196 - Dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30, Martedì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00;

Francavilla al Mare: Piazza San Franco (sede distaccata del distretto sanitario), telefono 085.4917895 / 085.9174305 - Bambini: martedì dalle 8.30 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.00, giovedì dalle 8.30 alle 12.00 - Adulti: mercoledì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.00, venerdì dalle 8.30 alle 12.30;

Gissi: Via Italia 1 (distretto sanitario), telefono 0873.947312 - Martedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, venerdì dalle 9.00 alle 12.00;

Guardiagrele: Siesp - Via Anello (ospedale “Santissima Immacolata”), 0871.899308 - Lunedì dalle 8.30 alle 12.30, martedì dalle 15.00 alle 18.00;

Lanciano: largo don Minzoni (distretto sanitario), telefono 0872.706966 - Martedì e giovedì dalle 9.00 alle 12.00, mercoledì dalle 15.00 alle 18.00;

Miglianico: via Costa della Forma 22 (sede erogativa distrettuale) - Lunedì dalle 8.30 alle 10.30, mercoledì dalle 15.00 alle 18.00, venerdì dalle 8.30 alle 11.30;

Orsogna: Via G. Magno (sede erogativa distrettuale), telefono 0871.867063 - Contattare il centro vaccinale per le informazioni sugli orari di apertura;

Ortona: piazza San Francesco 1 (distretto sanitario), telefono 085.9173226 - Lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30, martedì, mercoledì venerdì e sabato dalle 12.00 alle 13.00;

San Giovanni Teatino: Via Cavour (sede erogativa distrettuale), telefono 085.4461324 - Giovedì dalle 15.00 alle 18.00;

San Salvo: Via Alcide De Gasperi (sede erogativa distrettuale, telefono 0873.5449215 / 0873.5449213 - Mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, venerdì dalle 9.00 alle 12.00;

Tollo: Via Principessa di Piemonte (sede erogativa distrettuale), telefono 0871.969099 - Contattare il centro vaccinale per le informazioni sugli orari di apertura;

Vasto: via Michetti 86 (distretto sanitario), telefono 0873.308740 / 0873.308733 - Lunedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00, mercoledì dalle 9.00 alle 12.00, giovedì dalle 15.00 alle 18.00;

Villa Santa Maria: via Roma 32 (distretto sanitario), telefono 0872.944308 - Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Per ulteriori informazioni è possibile l’Ufficio relazioni con il pubblico (Urp) della Asl Lanciano Vasto Chieti, al numero verde 800.171718, oppure consultare il sito web dell'azienda sanitaria www.asl2abruzzo.it.

Asl provinciale - Ufficio stampa