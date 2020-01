Arrivano con un camion al deposito di una ditta di trasporti a Chieti Scalo, sotto la minaccia delle armi legano i sei addetti e cominciano a caricare materiale elettronico pronto da spedire. Ad allertare il 113, ieri sera, è il parente di un dipendente, preoccupato perché il suo congiunto non risponde al telefono. Gli agenti della Questura di Chieti sorprendono i cinque in flagranza, due li arrestano subito, altri due mezz'ora dopo. Sono in corso le ricerche di un quinto uomo che è fuggito. (Ansa)