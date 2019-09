Ancora un no al metodo Stamina per la bimba di 18 mesi, Noemi, 'l'amica di Papa Francesco'. Il giudice del lavoro dell'Aquila ha rigettato il ricorso per l' accesso alla cura. Il no arriva dopo gli altri due dei giudici di Chieti. "Una doccia fredda", ha detto il papà della bambina abruzzese di Guardiagrele, da ieri in ospedale.

Noemi è stata ricoverata d' urgenza ieri pomeriggio all'ospedale di Chieti. "Ha rischiato di morire e oggi arriva il no del giudice. Un padre nelle mie condizioni cosa dovrebbe fare?", si chiede Andrea. "Oggi - dice il papà di Noemi all'Ansa - rischiavamo che stavamo piangendo Noemi. Chi di dovere deve fare le cose. I responsabili escano allo scoperto". Si dice "molto provata", l'avvocato della famiglia, Michela Di Iorio. Per la decisione sembrerebbe sia stata seguita la linea del Comitato scientifico. (Ansa)