"L'intera costa abruzzese e' flagellata dal maltempo con violente mareggiate da nord-est che stanno danneggiando le strutture balneari ed in alcuni casi stanno mettendo a rischio strade e civili abitazioni".

Lo afferma il presidente del Sib-Confcommercio Abruzzo, Riccardo Padovano: Si tratta - dice - di un autentico bollettino di guerra e per questo chiediamo interventi immediati da parte della Regione Abruzzo al fine di realizzare nelle prossime ore opere di somma urgenza a protezione delle infrastrutture che rischiano di crollare. Non e' questo il momento delle riunioni o dei convegni, non c'e' piu' tempo per le parole ma bisogna passare ai fatti e stanziare subito le somme necessarie a realizzare barriere radenti e quant'altro possa evitare ulteriori danni al litorale. Chiediamo inoltre - aggiunge Padovano - che una volta passata l'emergenza si mettano subito in cantiere tutti i progetti di difesa della costa gia' approvati che forse, se realizzati nei tempi previsti, avrebbero in parte evitato il disastro che oggi e' sotto gli occhi di tutti". (Agi)