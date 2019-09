Pescara è stata letteralmente inondata dall'acqua. Ecco le immagini dell'emergenza scattate dall'Ansa.

La donna morta a Pescara - Si chiamava Anna Maria Mancini la donna morta nel sottopassaggio allagato alle porte di Pescara a causa delle piogge di stanotte. La donna era originaria di Santa Teresa di Spoltore e aveva 57 anni.

Il corpo é stato recuperato dai sommozzatori dei Vigili del Fuoco. Il sottopasso Giangabriele Menichini di via Fontanelle era invaso da metri e metri d'acqua: la donna questa mattina alle 5,30 aveva telefonato al marito chiedendo aiuto e riferendo di stare annegando. La telefonata é stata confermata dal capo della polizia municipale di Pescara, Carlo Maggitti.

Nel frattempo, fonti del Comune di Pescara hanno confermato che gia' dopo l'apertura del Coc (Centro operativo,comunale) gli addetti avevano provveduto a chiudere le strade a rischio, fra cui quella di via Fontanelle dove si trovava sotto quattro metri d'acqua la macchina della donna di Spoltore (Pescara) annegata. Il Pm di Pescara Silvia Santoro aprirà un fascicolo di indagine. Gli inquirenti dovranno verificare se effettivamente la strada di viale Fontanelle era stata transennata e chiusa al traffico. In queste ore i carabinieri stanno ascoltando numerosi testimoni. Questa mattina presto un'altra donna era riuscita a salvarsi dopo aver attraversato con la sua auto il sottopasso di via Raiale (che era stato transennato) lanciandosi fuori dalla sua macchina prima che questa venisse completamente sommersa. (Ansa)