I carabinieri della compagnia di Pescara, che stanno indagando sulla morte di Anna Maria Mancini, la 57enne annegata ieri in un sottopasso allagato nel capoluogo adriatico, hanno proceduto al sequestro di tutta la documentazione sul caso, tramite il Comune, per ricostruire quanto accaduto.

Si punta cioè a chiarire come sono andate le cose dal momento in cui il sottopasso si è allagato, fino ad essere completamente ricoperto di acqua, al momento in cui la 57enne che viaggiava su una Peugeot 106 grigia si è infilata in quella zona per morire poco dopo annegata.

I carabinieri, coordinati dal capitano Claudio Scarponi, hanno anche posto sotto sequestro le pompe di sollevamento del sottopasso, che è stato svuotato. Inoltre hanno ascoltato i parenti della donna e i cittadini che vivono nella zona dove si è verificata la tragedia. La salma è a disposizione della famiglia per i funerali. (Agi)