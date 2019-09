Sempre più frequenti in provincia di Chieti i furti di corrente elettrica e acqua potabile tramite allacci abusivi alle reti. Una nuova denuncia per furto aggravato.

"Riforniva di acqua il suo appartamento mediante un collegamento abusivo alle condutture del servizio idrico pubblico. Protagonista dell’episodio un pensionato di 66 anni che è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lanciano", si legge in una nota del Comando provinciale di Chieti. "L’indagine dei militari della Stazione di San Vito Chietino è scaturita dalla segnalazione dei tecnici della società che gestisce il servizio di fornitura dell’acqua nel centro abitato. Nel corso della consueta lettura dei contatori all’interno di uno stabile abitato da 8 famiglie, il personale preposto ha notato che un contatore era stato bypassato mediante l’utilizzo di un tubo flessibile. Il successivo intervento dei carabinieri ha permesso di verificare che il contatore in questione, tra l’altro mai attivato, era quello relativo all’appartamento del pensionato, noto alle forze dell’ordine e attualmente sottoposto all’affidamento in prova ai servizi sociali. L’uomo è stato quindi denunciato dai carabinieri con l’accusa di furto aggravato mentre il danno è stato stimato in circa 1000 euro".

Nel recente passato, anche nel Vastese sono stati scoperti analoghi allacci abusivi.