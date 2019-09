Sinistra ecologia e libertà conferma Alessandro Cianci nel ruolo di coordinatore provinciale. Lo ha deciso all'unanimità il congresso del Chietino.

Trentasettenne, vastese, Cianci, è assistente alla cattedra di Politica Economica presso l’Università G. d’Annunzio di Pescara, dottorando di ricerca in Economics and Business e consulente aziendale.

Il coordinatore "ha chiesto il rinnovo della fiducia su diversi temi, tutti cari a Sel, tra i quali: profondo rinnovamento dei gruppi dirigenti, attenzione particolare al tema della ripresa economica, tutela ambientale mediante l’opposizione a qualunque progetto di petrolizzazione delle coste abruzzesi, nascita del Parco nazionale della Costa Teatina, lotta per l’occupazione, in particolare dei giovani e delle donne, difesa dell’occupazione, soprattutto nelle zone industriali della Provincia (in primis Piana Sant’Angelo, Val Sinello, Val di Sangro", si legge nel comunicato con cui Sel ufficializza la conferma di Cianci.

Gli altri eletti - L'assemblea ha anche eletto i delegati ai congressi nazionale e regionale.

Delegati al nazionale: Alessandro Cianci, Vincenzo Conicella (Lama dei Peligni), Donatella Conte (Vasto), Marisa D’Alfonso (San Salvo), Annalisa Settimio (Chieti).

Delegati al regionale: Giovanni Antonacci, Franco Caramanico, Maria Carosella, Alessandro Cianci, Sante Cianci, Vincenzo Conicella, Donatella Conte, Debora Cornacchia, Ernesto D’Adamo, Marisa D’Alfonso Marisa, Emilio Di Cola, Nella Fasoli, Maria Giovanna Iovito, Luca Monaco, Mariella Naccarella, Gabriele Sisofo, Giulia Spadaccino, Anna Suriani, Giuseppe Visco.