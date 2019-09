Il candidato di Forza Italia alla presidenza della Regione Abruzzo per le prossime elezioni regionali sarà l'attuale Presidente, Gianni Chiodi. Lo annuncia Silvio Berlusconi. "Grazie alla sua gestione, accorta e lungimirante, l'Abruzzo è diventato una Regione forte, dinamica, ricca di prospettive anche per i giovani, un modello per l' intero Paese", dice il Presidente di Fi.

Sostegno a Chiodi anche dal Ncd. "Lo sosterremo ma puntiamo a prendere più voti di Forza Italia", puntuializza il ministro delle Riforme, Gaetano Quagliariello, in visita in Abruzzo. "Non c'è dubbio - afferma Quagliariello - per noi il candidato alla presidenza è Gianni Chiodi: ha lavorato bene e quindi noi lo sosterremo. Il che non significa che rinunciamo ad una sana competizione all'interno della coalizione con le altre forze che sostengono Chiodi e innanzitutto con Forza Italia".

Le critiche del Pd: "L'Abruzzo che c'era cinque anni fa non c'è più: siamo devastati dalla disoccupazione, le famiglie abruzzesi si sono drammaticamente impoverite, le imprese chiudono ogni giorno e sulla sanità 'modello Dracula' si è consumata la più grande bugia, mentre Chiodi Festeggia il suo presunto operato". Così i consiglieri regionali del Pd tracciano un bilancio finale della legislatura e attaccano il presidente di Regione, accusato di "festeggiare ad un funerale, quello dell'Abruzzo". (Ansa)