Lo hanno trovato a Forlì, dove si era recato dopo non essere rientrato in carcere sabato sera. Pietro Esposito, pentito di camorra, era evaso dal carcere di Pescara sabato scorso dopo aver ricevuto un permesso di 8 ore per uscire. Aveva fatto perdere le sue tracce e da quel momento erano scattate le ricerche.

A trovarlo sono stati gli uomini della squadra mobile di Pescara, diretta da Pierfrancesco Muriana, che hanno ricevuto la preziosa collaborazione dei colleghi del posto. Fondamentale è stato il sistema di localizzazione del cellulare attivato qualche giorno fa dalla sua compagna. Esposito si era recato a Forlì per essere ospitato dalla sorella.

Molto preziose anche le informazioni ricevute dalla polizia penitenziaria, che hanno permesso agli agenti della squadra mobile di ricostruire la rete di relazioni di Esposito.