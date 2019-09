Sabato mattina era uscito dal carcere di Pescara, dove era detenuto per scontare una condanna per evasione, e da allora non si hanno più sue notizie. Pietro Esposito, uomo della camorra, responsabile dell'efferato omicidio della 22enne Gelsomina Verde, nel 2004 a Scampia, fu arrestato subito dopo il delitto, si pentì e inizio a collaborare.

Sabato scorso aveva beneficiato di un permesso di 8 ore. Si è allontanato alle 10 in compagnia di un familiare e sarebbe dovuto rientare nel carcere di San Donato alle 18. Così non è stato e da quel momento sono scattate le sue ricerche, in cui sono impegnate tutte le forze del'ordine del territorio. Esposito avrebbe finito di scontare la pena detentiva nel giugno 2014.